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Ведущие хоккеисты «Трактора» провели мастер-класс для школьников Челябинска

В Челябинске сегодня, 24 января, член олимпийской сборной по хоккею защитник Илья Карпухин и нападающий Виталий Кравцов, который побил рекорд обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова, провели мастер-класс для начинающих хоккеистов, многие из которых не занимаются спортом профессионально, а просто любят хоккей.

Мастер-класс с участием Виталия Кравцова и Ильи Крапухина из «Трактора» прошел в хоккейной коробке, которая была построена на территории 68-й школы Челябинска в Ленинском районе. Она была возведена в рамках совместного проекта ХК «Трактор» и Русской медной компании, получившего название «РМК-детям». В этом хоккейном сезоне партнеры уже открыли четыре коробки в Челябинске и Коркино.

Главными звездами мастер-класс сегодня стали Илья Карпухин и Виталий Кравцов, знаменитый тем, что стал самым молодым хоккеистом в истории «Челмета», которому удалось забросить шайбу. Это произошло в матче с чеховской «Звездой». На момент гола хоккеисту было всего 17 лет и 18 дней.

Отметим, предыдущее достижение принадлежало Валерию Ничушкину (17 лет 6 месяцев и 5 дней).

В первом матче плей-офф в серии с «Барысом» Кравцову удалось забросить одну из шайб «Трактора», что позволило ему стать самым молодым автором гола в матче плей-офф КХЛ за всю историю турнира. Ранее рекорд принадлежал другому воспитаннику «Трактора», обладателю Кубка Стэнли Евгению Кузнецову.

В 2019 году Кравцов подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», но потом вернулся в родной Челябинск.

Илья Карпухин - также воспитанник челябинского «Трактора». Выступал в МХЛ за молодежную команду «Белые медведи» и юниорскую сборную России. В КХЛ он дебютировал 19 сентября 2018 года в гостевом матче против московского «Спартака. Вызывался в юниорскую сборную, в составе молодёжной сборной принимал участие в «Кубке Чёрного моря» и «Турнире четырех наций». Выступал за олимпийскую сборную на двух турнирах в сезоне 2019/2020.

Мастер-класс челябинских хоккеистов вызвал большой ажиотаж у местных жителей. К хоккейной коробке пришли не только те, кто играют в хоккей. Спортсмены были нарасхват. Автографы, фотосессии… Они никому не отказывали.

«Очень здорово, что у ребят благодаря РМК появилась современная хоккейная коробка. Им есть, где проводить свой досуг, и это главное», - сказал Илья Карпухин.

Хоккеисты предложили начинающим спортсменам разделиться на два лагеря. Одни выбрали Кравцова, вторые Карпухина. После этого мастера шайбы и клюшки показали им свои фирменные приемы, научили, как обводить соперника, как закрывать шайбу, как уходить от силовых приемов.

«Я в восторге. Я не профессионально занимаюсь хоккеем, но всегда было интересно узнать, как правильно себя вести на льду, как обводить», - рассказала школьник Никита Смирнов.

Напомним, ранее в Челябинске обладатель Кубка Стэнли, звезда «Вашингтон Кэпиталз» и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов провел на новой спортивной площадке мастер-класс для юных хоккеистов. Дворовая хоккейная коробка также появилась в рамках совместного проекта «Русской медной компании» и ХК «Трактор» «РМК – детям» на ЧТЗ во дворе образовательного центра имени Валерия Белоусова.