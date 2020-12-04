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Власти озвучили причины медленной стройки биатлонного центра в Златоусте

В Златоусте со скрипом продвигаются работы по строительству лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой. По словам заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова, есть претензии как со стороны местной администрации, так и со стороны подрядчика.

Вадим Евдокимов вместе с министром физической культуры и спорта региона Леонидом Одером еженедельно обсуждают по видеосвязи то, как продвигается строительство объекта.

По словам замгубернатора, стройка идет тяжело. Так как у городской мэрии (заказчика) есть претензии к подрядчику, а у него – к заказчику.

Сейчас власти ждут решения суда, чтобы прийти к пониманию: кто будет доделывать или переделывать спорткомплекс. Он добавил, в центре проводят и тренировки, и соревнования.

Напомним, эпопея со строительством биатлонного центра длиться с 2014 года. Очередной срок сдачи был запланирован на прошлый год, но проверка показала, что объект не готов. Контрольно-счетная палата во время проверки нашла ряд нарушений при строительстве.

Кроме того, в СК возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. В апреле этого года в СИЗО отправили двух фигуранта уголовного дела о махинациях при строительстве биатлонного комплекса. Это заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Татьяна Антонова и директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов.

Антоновой вменяют получение 2,2 миллиона рублей от Михаила Азаматова за оплату работ по строительству стадиона в Златоусте. Абаимов, по версии следствия, получил от Азаматова 1,5 миллиона рублей за подписание актов приемки работ.

В августе МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 1 имени Светланы Ишмуратовой» из Златоуста подала три иска к застройщику биатлонного центра - ООО «Строительное транспортное предприятия «Союз».