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Спортшкола имени Ишмуратовой подала три иска к застройщику биатлонного центра в Златоусте

Происшествия
Сегодня, 11:32
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Автор: 
Инна Шемаева

На рассмотрении в Арбитражном суде Челябинской области находятся три иска МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 1 имени Светланы Ишмуратовой» из Златоуста к ООО «Строительное транспортное предприятия «Союз». Общая сумма взыскания превышает 54 миллиона рублей.

Как следует из картотеки дел Арбитражного суда Челябинской области, первый иск к компании ООО «Стройтранссоюз», которая выступала генподрядчиком строительства биатлонного комплекса, на сумму порядка свыше семи миллионов рублей был подан еще в ноябре 2019 года. Примерно на аналогичную сумму последовал второй иск и в августе 2020 году – уже третий. Общая сумма исков превышает 54 миллиона рублей.

Известно, что ООО «Стройтранссоюз» учредителем фирмы является Михаил Азаматов. В отношении него возбуждено уголовное дело. Оно как раз касается исполнения законодательства должностными лицами города и МАУДОД «СДЮСШОР № 1» при расходовании субсидий на строительство. Недобросовестным подрядчиком суммы поступивших авансовых платежей на цели строительства стадиона и биатлонного стрельбища в размере более 27 миллионов рублей не использовались. Объект спорта до настоящего времени не введен в эксплуатацию.

Напомним, биатлонный центр в Златоусте — скандальный объект, который не могли сдать несколько лет. Очередной срок сдачи был запланирован на прошлый год, но проверка показала, что объект не готов. Были вопросы к тому, как проведены строительные работы и внутреннее оформление помещений. После этого в город была направлена проверка КСП, которая подтвердила ряд нарушений при строительстве.

Затем в  уголовном деле о махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте появились еще два фигуранта. Это заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Татьяна Антонова и директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов.

Известно, что Антоновой вменяют получение 2,2 миллиона рублей от Михаила Азаматова за оплату работ по строительству стадиона в Златоусте. Абаимов, по версии следствия, получил от Азаматова 1,5 миллиона рублей за подписание актов приемки работ.

В июне этого года фирма СтройтрансСоюз» Азаматова стала снова фигурантом уголовного дела. Материалы проверки Контрольно-счетной палаты легли в основу уголовного дела по факту халатности неустановленного должностного лица администрации Южноуральска (Челябинская область) в ходе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом, повлекшей причинение ущерба на сумму более пяти миллионов рублей.

Напомним, ранее материалы проверки, проведенной контрольно-счетной палатой Челябинской области по предложению губернатора региона Алексея Текслера, легли в основу уголовного дела, возбужденного в отношении руководства ООО «СтройТрансСоюз» за махинации при строительстве шорт-трека в Челябинске.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Арбитражный суд
Светлана Ишмуратова
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