23.11.2021
ММК стал лауреатом Национальной премии за реализацию экологической стратегии
23.11.2021
Во втором раунде ватерпольной Евролиги «Уралочке» предстоит сразиться с очень сильными командами
23.11.2021
Доходы по плану: челябинцы планируют бюджет чаще других россиян
23.11.2021
Психологи ЧелГУ проведут гештальт-терапию и научат профайлингу
22.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 23 ноября
22.11.2021
Коркинцев, которые сожгли ВМW челябинской журналистки, отправили в колонию-поселение
Во втором раунде ватерпольной Евролиги «Уралочке» предстоит сразиться с очень сильными командами
22.11.2021
«Динамо-Уралочка» из Златоуста прошла первый раунд Евролиги
19.11.2021
Первая победа ватерпольной «Уралочки» в новом Евросезоне
18.11.2021
«Динамо-Уралочка» открывает европейский ватерпольный сезон
15.11.2021
«Динамо-Уралочка ЗМЗ» выиграла первый тур чемпионата России по водному поло
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021