Во втором раунде ватерпольной Евролиги «Уралочке» предстоит сразиться с очень сильными командами

Златоустовская команда «Динамо-Уралочка» (Челябинская область) во втором отборочном раунде женской ватерпольной Евролиги встретится с очень сильными командами - элитой клубного женского водного поло.

Это венгерский клуб «УВСЕ», «Волиагмени» из Греции и многократный обладатель Кубка Чемпионов - итальянский «Экип Орризонте». Для выхода в плей-офф необходимо занять место не ниже второго. Играть наша группа будет в Будапеште.

Второй отборочный раунд женской ватерпольной Евролиги пройдет с десятого по 12-е декабря. Накануне состоялась жеребьевка ТОП-16 команд, которые разыграют восемь путевок в плей-офф Европейских Кубков. «Динамо-Уралочка» Златоуста, разгромившая всех в квалификационном раунде, попала в группу «G».