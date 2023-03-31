Юная челябинская гимнастка завоевала полный комплект медалей чемпионата России

Студентка колледжа ЮУрГГПУ Арина Кутепова привезла с чемпионата России по спортивной гимнастике для лиц с интеллектуальными нарушениями полный комплект медалей.

«Золото» юная спортсменка завоевала на брусьях, «серебро» – в многоборье, «бронзу» – в вольных упражнениях.

Как сообщает пресс-служба ЮУрГГПУ, в чемпионате для ЛИН, который проходил в Костроме с 23 по 26 марта, участвовали 50 спортсменов из Челябинска, Новосибирска, Костромы и Воронежа. На соревнованиях Арина представила программу с новыми элементами, которые отрабатывала несколько месяцев.

Спортивной гимнастикой Арина Кутепова занимается с пяти лет, и тогда это начиналось как реабилитационные занятия, но переросло в большой спорт, где Арина делает головокружительные успехи. Сегодня в ее активе несколько десятков медалей разного достоинства с соревнований российского и международного уровней.

Арина успешно совмещает учебу в колледже и работу ассистентом тренера в гимнастическом зале: помогает тренеру организовать пространство и проводить разминку с маленькими спортсменами, которые тоже имеют интеллектуальные нарушения, показывает элементы, которые надо отработать. Юные гимнасты просто обожают свою наставницу, стараются во всем ей подражать, а Арина готова подавать им пример трудолюбия.

«Арина – полноценный член студенческого сообщества, полноправный участник всех мероприятий: с удовольствием выступает на сцене, поет и танцует, – рассказывает директор колледжа ЮУрГГПУ Марина Буслаева. – Эта девочка вопреки всем прогнозам активно живет, занимается творчеством, работает в условиях очень серьезных нагрузок. Наша задача – оказать ей поддержку, помочь преодолеть страхи и, конечно же, сломать стереотипы, сложившиеся в обществе, потому что такие дети имеют огромный потенциал и огромные возможности в его реализации».

В колледже, где Арина обучается на учителя физкультуры, для девушки создана индивидуальная образовательная траектория, и большое внимание уделяется именно инклюзивному образованию. При этом, помимо образовательных программ, в педагогическом вузе делают упор и на реализацию идей инклюзивного обучения. Студенты вуза часто в качестве волонтеров принимают участие в мероприятиях для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, университет реализует различные инклюзивные проекты – например, «Танцуем вместе», в котором приняли участие ребята с ограниченными возможностями здоровья. Студенты помогали на всех этапах мероприятия: вместе с детьми разучивали танцевальные движения, организовывали команду поддержки, помогали создавать сценические образы и осуществляли информационное сопровождение мероприятия.

«Сегодня большое внимание уделяется специальной педагогике, потому что в обществе есть запрос на таких специалистов, – поясняет ректор ЮУрГГПУ Татьяна Чумаченко. – Мы стараемся соответствовать требованиям времени и не просто готовить специалистов, которые будут работать с детьми с разными нарушениями, но и создавать условия для того, чтобы такие дети, как Арина Кутепова, могли получить профессию, реализоваться и стать полноправными членами общества».

В пресс-службе вуза напомнили, что Арина - двукратная олимпийская чемпионка и многократный призер Всемирных игр Специальной олимпиады по спортивной гимнастике (Лос-Анжелес, 2015; Абу-Даби, 2019), абсолютный победитель всемирных игр Trisomy game (Италия, 2016), чемпионка мира (Италия, 2015; Германия, 2018), многократная победительница чемпионатов и кубков России по спортивной гимнастике, мастер спорта РФ. Награждена медалью Законодательного собрания Челябинской области (2020). Обладатель общественной премии Администрации города Челябинска в номинации «Суперсила!» (2022).