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Юноши из Челябинска стали победителями первенства России по футболу

Футболисты из спортшколы № 3 Челябинска стали победителями первенства России среди юношей в зоне «Урал и Западная Сибирь».

Футбольные соревнования среди юношей 2007 года рождения проходили в Перми.

В стартовый игровой день команда спортшколы №3 оказалась сильнее сборной спортшколы «Сигнал» - 1:0. Гол забил Роман Риммер. Во второй день в поединке с «Ностой» из Новотроицка челябинские юноши одержали уверенную победу со счетом 3:0. Дублем отличился Роман Риммер, еще один заброшенный мяч на счету Даниила Букреева. Третий игровой день принес игрокам ничью (1-1) с командой «Академия» из Пермского края.

После группового этапа команда «ОГАУ ОСШ-СШОР №3» лидировала с семью очками в подгруппе «А», а команда «Урал-УрФА» - в подгруппе «В». Борьбу за путевку в финал продолжили четыре футбольных коллектива.

Футболисты спортшколы №3 уверенно обыграли омский «Иртыш» - 2:0. Голы на счету Никиты Казанцева и Даниила Букреева, а в заключительной игре с «Урал-УрФА» команды сыграли вничью - 1:1. Гол забил Артем Пермяков.

В итоге первой финишировала «ОГАУ ОСШ-СШОР №3». На втором месте пермские футболисты, третью позицию заняла академия «Урал-УрФА».

Победа команды в решающем раунде первенства России среди юношей 2007 года рождения в зоне «Урал и Западная Сибирь» дала право выступать во всероссийском финале первенства России, который состоится в мае текущего года.