Юные ватерполистки «Уралочки» завоевали серебро Европы

В Венгрии завершилось первенство Европы по водному поло среди спортсменок не старше 15 лет. Поражение со счетом 6:7 принесло златоустовским ватерполисткам серебряные медали Европы.

В составе сборной России играли четыре представительницы златоустовской команды «Динамо-Уралочка» Дарья Зубова, Дарья Вайзберг, Кира Мальцева и Валерия Сабурова. Возглавлял ее также тренер из Златоуста Дмитрий Андреев. Из шести матчей турнира россиянки выиграли пять, достойно пройдя групповую, четвертьфинальную и полуфинальную стадии. Лишь в главном финале не удалось одолеть команду-хозяйку соревнований, сборную Венгрии. Поражение со счетом 6:7 принесло нашим ватерполисткам серебряные медали Европы. Об этом сообщает пресс-служба ватерпольного клуба.

Тем временем в Астрахани стартовала Спартакиада молодежи России, где в ватерпольном турнире Челябинскую область представляет команда, собранная на базе «Уралочки» во главе с Михаилом Накоряковым. Пока у команды только победы с разгромным счетом: 20-12 обыграли Москву и 34-2 – сборную Пензенской области.