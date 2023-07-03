Юный каратист из Челябинска стал победителем «Кубка Каспия»

Юный челябинец Роман Коваленко стал победителем турнира по каратэ «Кубок Каспия», проходившего в Дагестане с 30 июня по третье июля с участием 17 южноуральских спортсменов.

Воспитанник челябинской спортшколы «Мастер» стал лучшим среди юношей от 16 лет и старше. Он не только завоевал «золото» соревнований, но и выполнил норматив мастера спорта России.

Как отмечают в пресс-служба администрации Челябинска, конкуренцию Роману Коваленко, тренирует которого Лилия Хисамова, составили 15 сильнейших каратистов со всей России.