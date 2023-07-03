03.07.2023
Отключение горячей воды в «северной зоне» Металлургического района снова продлили
03.07.2023
В Челябинске перенесут трамвайную остановку «Театр ЧТЗ»
03.07.2023
Дорогу к Кировке от Цвиллинга по Карла Маркса осветят и озеленят
03.07.2023
В Челябинске частично закроют движение по улице 60-летия Октября
03.07.2023
Юный каратист из Челябинска стал победителем «Кубка Каспия»
03.07.2023
На газированные напитки вводят акциз и маркировку
Юный каратист из Челябинска стал победителем «Кубка Каспия»
24.12.2019
Каратисты «Конаса» разыграли медали новогоднего первенства
10.09.2018
Южноуральские каратисты завоевали медали на международном турнире
27.03.2018
Директор челябинской спортшколы Олег Строгонов, получивший накануне уведомление об увольнении, попал в больницу
06.12.2017
В Челябинске суд поставил точку в конфликте двух федераций каратэ
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023