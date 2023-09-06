06.09.2023
В Челябинске озеленяют реконструируемую улицу Агалакова
06.09.2023
Бывшую баню на Монакова в Челябинске рекомендовали включить к госреестр памятников истории и культуры РФ
06.09.2023
В Челябинске началась подготовка к разработке проекта строительства дороги по улице Клайна
06.09.2023
Перевозчики Челябинской агломерации ответят за несовершенства в работе транспорта рублем
06.09.2023
Показ мод на Кировке
06.09.2023
Врач из Озерска, которого в ЧОКБ будили во время операции на мозге, уверенно идет на поправку
Южноуральцев приглашают на спортивный праздник с розыгрышем подарков и билетов на турнир по боксу
06.09.2023
Непобежденный челябинский боксер Иван Чирков провел открытую тренировку в ФОК Коркино
14.08.2023
Южноуральские боксёры пробиваются в мировой топ
03.02.2023
RCC Boxing Promotions признана лучшей промоутерской компанией России
09.09.2022
В воскресенье в Челябинске состоится международный вечер бокса и лазерное шоу
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023