Южноуральцев приглашают на спортивный праздник с розыгрышем подарков и билетов на турнир по боксу

В Челябинске седьмого сентября состоится официальная церемония взвешивания участников вечера профессионального бокса от RCC Boxing Promotions. Мероприятие пройдет на центральной сцене улицы Кирова рядом с Нулевой верстой в четверг. Начало – в 18 часов.

Церемония пройдёт в открытом режиме, ведущие мероприятия познакомят гостей с историями спортсменов, разыграют билеты на вечер бокса и мерч, сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК.

Сам турнир состоится восьмого сентября на ледовой арене «Трактор».

Челябинцев ждут девяять зрелищных поединков с участием боксёров из России, Никарагуа, Венесуэлы, Панамы, ЮАР, Узбекистана и Конго.

Главным событием турнира станет противостояние восходящей звезды из Челябинской области Вильдана Минасова и Рене Альварадо из Никарагуа. Откроет главный кард шоу поединок непобеждённого челябинца Ивана Чиркова, которому будет противостоять первый номер Венесуэлы Эдиксон Перес.