Южноуральцы взяли медали чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
Спорт
Сегодня, 11:13

Южноуральцы завоевали три медали на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Благодаря их вкладу в общую копилку наград, сборная России заняла первое общекомандное место

В Саратове завершились чемпионат и первенство мира по пожарно-спасательному спорту, в котором приняли участие более 600 участников из 30 стран мира. Участники чемпионата мира соревновались в нескольких дисциплинах – подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни, 100-метровая полоса с препятствиями, пожарная эстафета, боевое развертывание.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта региона, в представительных международных соревнованиях приняли участие спортсмены СШОР «Юный динамовец».

Победителем чемпионата в дисциплине «Боевое развертывание» стала Дарья Друзь. Серебряную медаль завоевала Валерия Друзь в пожарной эстафете среди женщин. Наконец, в активе дебютанта чемпионата Николая Лысанова две медали в состязаниях среди юношей младшей группы – золото в штурмовой лестнице и бронза на 100-метровой полосе препятствий.

Сборная России одержала убедительную победу в командном зачете. Следующий чемпионат мира состоится в 2020 в Казахстане.

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