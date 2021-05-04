Южноуральская скалолазка стала победительницей первенства Европы

Дарья Акулова из Челябинской области стала победительницей первенства Европы по скалолазанию. Она стала единственной российской спортсменкой, которой удалось пробиться на пьедестал почета.

Финал состязаний в дисциплине боулдеринг среди девушек и юношей в возрастной группе 14-15 лет состоялся в Перми.

Наша спортсменка сумела сделать топ на первой же трассе. Ее соперницы в то время не смогли добраться даже до промежуточного финиша – зоны.

Как сообщили в министерстве спорта региона, на второй трассе аналогичного успеха сумела добиться Лина Фуна из Словении. Однако ей трасса покорилась с девятой попытки, а у Дарьи в графе потраченных попыток была «тройка». Благодаря этому она сохранила лидерство. Остальные четыре претендентки по-прежнему не могли подобрать ключей к трассам.

Третья «проблема» оказалась не по силам всем финалисткам. Судьба первого места решалась на четвертом маршруте. Акулова вышла на трассу первой и сумела взять зону, едва не добравшись до топа. А для Фуны трасса так и осталась загадкой. В итоге российская скалолазка с двумя топами и тремя зонами выиграла первенство Европы.