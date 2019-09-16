Южноуральские школьники стали победителями Всероссийского этапа «Президентских состязаний» - 2019

Традиционный турнир завершился в Краснодарском крае и собрал победителей региональных стартов из 80 регионов страны.

Челябинскую область на Всероссийских «Президентских состязаниях» в зачете сельских команд представляли победители областных стартов – 7-классники из Краснооктябрьской СОШ (пос. Ишалино, Аргаяшский район).

В соревновательную программу командного зачета входило четыре вида. Южноуральские школьники (класс-команда) заняли второе место в эстафете, стали восьмыми в творческом конкурсе, вторыми – в теоретическом и третье место в спортивном многоборье.

По итогам командного турнира Челябинская область завоевала первое место, выиграв всего одно очко у Московской области. На третьем месте команда Оренбургской области (43,8 очка).