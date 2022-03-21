Южноуральские спортсменки одержали победу на альтернативных Паралимпийских играх «Мы вместе. Спорт»

В Ханты-Мансийске завершились альтернативные Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт», организованные минспортом РФ для отстраненных от международных соревнований российских и белорусских спортсменов.

В турнире по керлингу на колясках челябинские спортсменки Дарья Щукина и Ольга Беляк победили соотечественников со счетом 10:3. Как призналась Дарья Щукина, вместе с партнерами по команде они продолжат бороться за попадание на Паралимпийские игры 2026 года.

«Поздравляю девушек с заслуженной победой. Не было сомнений, что они достойно представят Челябинскую область и покажут превосходный результат. Также хочется поблагодарить тренеров, врачей, помощников, родных и близких наших спортсменок – достичь таких результатов можно было только за счет сплоченной командной работы и взаимной поддержки. Уверен, что впереди у наших спортсменов еще много ярких и честных побед», – отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов.

Напомним, что Дарья Щукина и Ольга Беляк должны были выступить в составе национальной команды на Паралимпийских играх-2022 в Пекине.

Напомним, третьего марта по итогам специально созванного заседания правления международного паралимпийского комитета (МПК) было принято решение отказать спортсменам из России и Белорусии в заявке на участие в зимних Паралимпийских Играх.

Тогда и было принято провести альтернативные соревнования в Ханты-Мансийске.