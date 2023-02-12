Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко

Уроженец Златоуста (Челябинская область) Эдмонд Худоян стал победителем международного турнира по боксу на призы короля Марокко Мухаммеда VI. Наш спортсмен стал победителем в весовой категории до 48 килограммов.

Как сообщает Федерация бокса Челябинской области, впервые почти за год звучал гимн РФ, а также поднимались флаги страны. Турнир в Марокко стал первым официальным стартом для сборной нашей страны на международных турнирах с использованием национальной символики после решения Международной ассоциации бокса о возвращении всех прав российским спортсменам.

Напомним, турнир проходил со 2 февраля в Марокко, в нем принимали участие более 370 спортсменов из 53 стран. В финал пробились 17 россиян, из них 12 одержали победы. По результатам турнира Россия выиграла общекомандный зачет.

«Наша сборная доказала, что мы сильные и можем показать свое лидерство на мировом уровне и олимпийской арене, и что несмотря на бойкоты и дисквалификации мы все равно лучшие,» - поделился мастер спорта международного класса Эдмонд Худоян.

Эдмонд Худоян является четырехкратным чемпионом России, теперь в копилке его наград есть и медаль международного турнира в Марокко.

Впереди у южноуральских боксеров насыщенный год, в том числе, чемпионат мира в Ташкенте в мае, а также чемпионаты России среди мужчин и женщин. В прошлом году наши спортсмены добыли на главных стартах года 7 медалей.