10.02.2023
Суд отправил 18-летнего участника драки в ОЦ-5 Челябинска под домашний арест
10.02.2023
В Челябинске обсудят экспертизу проекта охранных зон Дома Беляевского
10.02.2023
Врачи клиники ЮУГМУ возвращают пациентам слух и возможность дышать
10.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
10.02.2023
Медики челябинского психоневрологического диспансера оказывают помощь родственникам мобилизованных
10.02.2023
В Челябинске планируют открыть психиатрическое отделение для девочек-подростков
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023
Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона
09.02.2023
Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей
08.02.2023