Заливка всех челябинских кортов завершится восьмого декабря

Заливка льда на всех хоккейных кортах Челябинска полностью завершится в этот четверг, восьмого декабря.

Такую информацию сегодня, пятого декабря, на аппаратном совещании в мэрии озвучил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, в настоящее время полностью готово 44 спортивных объекта под открытым небом, еще 36 ледовых кортов – на 80 процентов, остальные – в процессе заливки льда, которая будет осуществляться в течение четырех дней.

В общей сложности в этом зимнем сезоне в Челябинске будет работать 91 хоккейный корт, 88 из них – в жилых кварталах, три – на спортивных объектах (дворец спорта «Торпедо», спорткомплекс «Сигнал», стадион «Инга»).

Напомним, предыдущем аппаратном совещании Сергей Авдеев отмечал, что заливку льда на городских кортах планируется завершить к первому декабря.