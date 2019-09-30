Златоустовские «уралочки» оставили кубок губернатора у себя
Спорт
Сегодня, 10:36

«Динамо-Уралочка» из Златоуста в третий раз подряд завоевала Кубок губернатора Челябинской области по водному поло среди женских команд, в решающем матче обыграв ханты-мансийскую «Югру».

На третьем месте оказалась молодежная сборная России, четвертое место заняли ватерполистки из Хорватии, пятый результат показал Казахстан. На последнем, шестом, месте - ватерполистки из ЮАР.

Свидетелем триумфа златоустовской команды стал глава региона Алексей Текслер. Он также принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и призеров соревнований, вручив Кубок, изготовленный златоустовскими мастерами из оружейной компании «АиР», капитану «Динамо-Уралочки» Эльвине Каримовой.

«Мне очень приятно, что именно наша команда одержала победу в международном престижном турнире. Он считается одним из лучших. В следующем году турнир станет еще более сильным - уже подтвердили свое участие несколько международных команд. Проведение подобных соревнований стимулирует детей заниматься спортом и водным поло в частности. Поэтому такие турниры нам нужны, мы будем их проводить», - отметил Алексей Текслер.

Организация и проведение международного кубка губернатора Челябинской области по водному поло среди женских команд приурочены к председательству России в организациях ШОС и БРИКС в 2020-м году. Основной задачей соревнований является не только выявление сильнейших команд, но и укрепление международного сотрудничества среди стран-участниц.

В турнирах 2017-го и 2018-го годов принимали участие команды из Китая, Хорватии, Голландии, Узбекистана, Казахстана, Японии, а также молодежная сборная России и победитель двух турниров - «Динамо-Уралочка» из Златоуста. В 2019-м году впервые в Кубке губернатора приняли участие сборные ЮАР и ХМАО.

Как отмечает пресс-служба минспорта региона, помимо двух Кубков губернатора Челябинской области, Южный Урал в 2012-м году принял первенство Европы по водному поло среди молодежи, а в 2013-м - финал мировой суперлиги среди мужских ватерпольных команд.

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

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