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Златоустовские ватерполистки будут бороться за выход в «Финал четырех» Суперлиги России

Ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста готовится к нескольким крупным турнирам. Это заключительный тур чемпионата России, где будет решаться выход в «Финал четырех» ватерпольной Суперлиги страны. А после него спортсменкам предстоит борьба в четвертьфинале Евролиги.

Ватерполисткам златоустовской команды «Динамо-Уралочка» в ближайшее время предстоит два очень сложных испытания. Уже через несколько дней они отправятся в Москву на заключительный тур чемпионата России, где будет решаться выход в «Финал четырех» ватерпольной Суперлиги страны. И практически сразу после него начнется противостояние в четвертьфинале Евролиги с клубом «Кинеф». Первый матч пройдет в Киришах 27 февраля, ответный – на поле «Уралочки» 13 марта. В зависимости от результата четвертьфинальной стадии наша команда продолжит борьбу либо за Кубок Европейских чемпионов, либо за Кубок ЛЕН-Трофи.

Подготовка к таким ответственным соревнованиям идет полным ходом. В графике команды двухразовые тренировки, отработка тактических действий и игровые спарринги с молодежным составом.