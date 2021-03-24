В Челябинске пройдет первый Всероссийский форум для руководителей детских цирковых коллективов

Психоневрологический интернат уличили в сбросе сточных вод в реку в Челябинской области

Жители Еманжелинска осуждены за убийство бездомного, совершенное 14 лет назад

Средняя зарплата за январь в Челябинской области выросла на 0,3%

В Челябинской области жители Линёвки могут оказаться отрезанными от всего мира

Златоустовские ватерполистки готовы дать бой соперницам из Венгрии

Златоустовская «Динамо-Уралочка» из Челябинской области сыграет первый матч в «Финале четырех» Евролиги с венгерским «Дунайварошем».

Европейская Лига водных видов спорта провела в Риме жеребьевку главных клубных ватерпольных турниров Старого Света. «Финал четырех» женской Евролиги, в который пробилась «Уралочка» Златоуста, пройдет в Будапеште с 30 апреля. Помимо златоустовской команды, элиту водного поло представляют два венгерских клуба, «Дунайварош» и «УВСЕ», а также греческий «Олимпиакос». Формула турнира – полуфинальные матчи, и Суперфинал, в который выходят их победители.

Жеребьевка определила составы полуфинальных пар. Первым соперником «Уралочки» стал «Дунайварош». С этой командой клуб из Златоуста уже не раз встречался, чаще выигрывали российские ватерполистки.

Напомним, что «Динамо-Уралочка» в этом сезоне впервые с 2007 года пробилась в «Финал четырех» самого престижного клубного турнира Европы. Команда сумела успешно пройти групповой этап, а в играх плей-офф.