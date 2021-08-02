Златоустовские ватерполистки помогли сборной России выйти в четвертьфинал Олимпийских игр

На Олимпийских играх в Токио завершился групповой этап турнира по водному поло среди женских команд. Сборная России в составе с тремя ватерполистками златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» обыграла команду Японии (20:16).

Как сообщает министерство спорта Челябинской области, заняв третье место в группе, россиянки вышли в четвертьфинал.

Соперник сборной России определится позже - после того, как будут сыграны все матчи в группе «А». На второе место здесь претендуют команды Испании, Австралии и Нидерландов.

Напомним, честь России в составе сборной России отстаивают Эльвина Каримова, Мария Берснева, Евгения Головина из златоустовской «Динамо-Уралочки».