02.08.2021
За неделю в Челябинской области ковид оборвал жизни 16 человек
02.08.2021
В Металлургическом районе Челябинска подрядчик срывает сроки благоустройства сквера
02.08.2021
В мэрии Верхнего Уфалея из-за ковида приостановили прием граждан, часть сотрудников на удаленке
02.08.2021
В четверьфинале Олимпиады сборная России по водному поло встретится с Австралией
02.08.2021
В Челябинске в ДТП пострадал мотоциклист
02.08.2021
В нацпарке «Таганай» очистили от мусора одну из троп
Златоустовские ватерполистки помогли сборной России выйти в четвертьфинал Олимпийских игр
02.08.2021
В четверьфинале Олимпиады сборная России по водному поло встретится с Австралией
26.07.2021
На Олимпиаде в Токио женская ватерпольная сборная России с «уралочками» в составе идет без поражений
21.07.2021
Ватерполистки «Уралочки» готовятся к первому матчу Олимпиады
05.07.2021
Юные ватерполистки «Уралочки» завоевали серебро Европы
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021
В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы
29.07.2021
В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал
28.07.2021
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021