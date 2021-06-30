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30.06.2021 14:15

Алексей Текслер поручил провести комплексное экологическое исследование Тургояка

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести комплексное экологическое исследование озера Тургояк для сбалансированное развития рекреационного потенциала территории с сохранением уникального водоема.

Сегодня, 30 июня, глава региона провел совещание по данному вопросу.

В настоящий момент состояние уникальной жемчужины Южного Урала- озера Тургояк -вызывает большое беспокойство как у местных жителей, так и у туристов.

«Озеро Тургояк, с одной стороны, это памятник природы, наше достояние, жемчужина Южного Урала. С другой стороны, мы видим, что сохраняется неконтролируемая антропогенная нагрузка на памятник», - отметил Алексей Тек4сле.

Неконтролируемая антропогенная нагрузка на памятник природы растет из года в год. «Сегодня в отдельные дни мы можем наблюдать на прибрежной территории озера Тургояк до 3,5 тысячи машин, причем нет надлежащих парковок – все не организовано, хаотично», - отмечает Алексей Текслер.

Продолжается хаотичная застройка. Существуют проблемы с инфраструктурой, в том числе с очистными сооружениями. «Хаотическая застройка ведется на протяжении многих лет, проблемы с инфраструктурой, в первую очередь очистные сооружения, канализование. В большинстве случаев это не организовано и создает угрозу экологическому состоянию озера», - подчеркивает губернатор.

Для решения всех проблем прорабатывается вариант создания памятника природы регионального значения Тургояк с зонированием территории (заповедная, рекреационная зоны и зона природной среды).

«Давайте комплексно посмотрим на развитие Тургояка, чтобы жители, туристы и представители бизнеса понимали, что мы делаем, - предложил Алексей Текслер. – Мы должны сохранить озеро нашим будущим поколениям, при этом развивать экологический потенциал, экологический туризм, естественно, с соблюдением баланса между использованием ресурсов и сохранением уникального памятника природы».

Губернатор поручил администрации Миасского городского округа активно подключиться к процессу. «Вся прибережная зона по факту уже сформирована, и сегодня территорию необходимо приводить в надлежащее состояние», - резюмировал губернатор.

Тургояк
Миасс
Алексей Текслер
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В Челябинске открывается форум для профессиональных актёров области

26.06.2021 20:27

За сутки в Челябинской области выявлено 149 новых случаев ковида

26.06.2021 16:11

Прощание с архитектором Борисом Маевским

25.06.2021 21:11

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели мотоциклиста, уходившего от погони