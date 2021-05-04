«Аллея Победы»: в Ашинском районе огнеборцы высадили молодые кедры

В Челябинской области полным ходом идут мероприятия, посвященные празднованию Великой Победы. Так, в Ашинском районе прошла акция «Аллея Победы» - в местах отдыха населения при активном участии сотрудников МЧС была высажена тысяча саженцев кедра.

Огнеборцы восприняли данную акцию как значимую и важную. По долгу службы специалистам ведомства часто приходится видеть, как быстро уничтожаются леса огнем. Такие мероприятия помогают частично компенсировать ущерб природе, нанесенный пожарами, и заодно помочь в благоустройстве родного города.

«Надеемся, что жители сохранят высаженных «малышей». С уважением отнесутся к проделанной работе, а через несколько лет можно будет с гордостью смотреть на аллею и сказать, что именно мы посадили и дали жизнь этим прекрасным кедрам. Акция «Аллея победы» увековечит память о тех, кто ценой своей жизни, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу», - отметил начальник 10-го пожарно-спасательного отряда Денис Чалов.

Молодые саженцы станут символом связи поколений и будут напоминать потомкам о великом ратном и трудовом подвиге народа-победителя