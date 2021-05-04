04.05.2021
Задержан житель Кунашака, открывший стрельбу по молодым людям
04.05.2021
В Миассе пьяный уголовник напал на женщину
04.05.2021
В Челябинской области все еще ищут двоих пропавших в разных местах рыбаков
04.05.2021
В Челябинской области за сутки скончались семь пациентов с коронавирусом
04.05.2021
«Аллея Победы»: в Ашинском районе огнеборцы высадили молодые кедры
04.05.2021
В челябинском парке Гагарина завершилась акарицидная обработка
«Аллея Победы»: в Ашинском районе огнеборцы высадили молодые кедры
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021
Как будут учиться студенты Челябинской области в майские праздники
29.04.2021
Странное БЛАГОустройство и неБЛАГОдарные люди: как в Челябинске формируется современная городская среда
28.04.2021
На улице Российской в Челябинске пешеходов подстерегает открытый колодец
28.04.2021