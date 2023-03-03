Амбассадор заповедного дела Игорь Шпиленок снимает красоты Таганая

Красоты «Таганая» (Челябинская область) – в фокусе амбассадора заповедного дела: основатель и первый директор заповедника «Брянский лес», известный фотограф-натуралист, автор фотокниг о дикой природе Игорь Шпиленок работает в нацпарке в настоящее время.

«Таганай» стал одной из точек экспедиции «Заповедная Россия от Кольского до Камчатки». В долгий путь Игорь Шпиленок отправился в конце лета прошлого года.

На специально оборудованной машине он пересек европейскую часть материковой России от самой северной точки, полуострова Рыбачий в Мурманской области, до крайней южной - поселка Куруш в Дагестане. А сейчас движется на восток.

«Главная задача экспедиции, которая завершится на Камчатке, – показать заповедные уголки России с высоты птичьего полета», - отмечают в нацпарке «Таганай».

О том, что уже удалось увидеть и отснять, Игорь Шпиленок расскажет на встрече в Златоусте, которая состоится в понедельник, шестого марта, в малом зале центральной городской библиотеки. Начало – в 17 часов 30 минут. Вход свободный для всех желающих.