Безруков: Информация о жестоком обращении с медведем из Уфимки передана в Роспотребнадзор

Министерство экологии Челябинской области обратилось в региональный Роспотребнадзор с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с медведем в поселке Уфимка Верхнеуральского района.

Как сообщил замминистра экологии Виталий Безруков, в самом министерстве о страданиях мишки узнали из соцсетей.

«В соответствии с действующим законодательством владелец обязан обеспечить животному должный уход или в случае невозможности дальнейшего содержания передать специализированным приютам. Однако, судя по последним фото, медведь содержится в ужасных условиях. Соответствующую информацию мы уже направили в Росприроднадзор для проведения проверки», - отметил Виталий Безруков.

Он напомнил, что ранее министерство экологии уже выезжало с проверкой в охотугодье «Тахтинское», чтобы засвидетельствовать факт незаконного размещения медведя в охотничьем хозяйстве.