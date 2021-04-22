22.04.2021
В Историческом музее открылась фотовыставка Сергея Коляскина
22.04.2021
На Куйбышева в Челябинске закончен монтаж временного коллектора
22.04.2021
В центре Челябинска после тройного ДТП иномарку выкинуло на встречку
22.04.2021
Безруков: Информация о жестоком обращении с медведем из Уфимки передана в Роспотребнадзор
22.04.2021
В Челябинской области за сутки подтверждено 111 случаев ковида
22.04.2021
В Челябинской области накрыли группу мошенников, похитивших миллион рублей
Безруков: Информация о жестоком обращении с медведем из Уфимки передана в Роспотребнадзор
15.04.2021
Виталий Безруков разоблачает общественников-клеветников
14.04.2021
Выводы следствия: министр экологии Лихачев преступлений не совершал
14.04.2021
Увильды проверили на доступность
13.04.2021
Безруков: Чтобы избежать массовой гибели рыбы, арендаторы водоемов обязаны проводить аэрацию
Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
22.04.2021
Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками
21.04.2021
В Центральном районе Челябинска замечен ряд несовершенств
21.04.2021
Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
20.04.2021
В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
20.04.2021