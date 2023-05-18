Челябинцев беспокоит состояние реки Миасс, власти анонсируют скорое начало очистки водоема

Челябинцев беспокоит состояние реки Миасс – вода в ней грязная, мутная, местами водоем выглядит просто устрашающе.

В группе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте местный житель обратился к главе Челябинска с предложением решить проблему загрязнения Миасса кардинальным образом:

«Уважаемая Наталья Петровна! На фоне всех ваших усилий по преображению нашего городского пространства речная грязь просто сводит на нет архитектуру и красоту Челябинска. Прошу вас собрать комиссию, провести исследование, выявить не только нарушителей, загрязняющих реку, но и подумать над очистными сооружениями. Да, все это хлопотно и дорого, но что-то нужно делать. Так дальше продолжаться не может. Для этих целей есть соответствующие статьи бюджета. Пожалуйста, поставьте этот вопрос перед губернатором, пусть он выведет эту проблему на федеральный уровень – городу дадут хоть что-то для решения этой проблемы, чем-то помогут градообразующие предприятия. Нет никакого смысла копать и углублять реку, пока сточные воды, фекалии и прочие нечистоты сливаются в Миасс - он так и будет заиливаться».

Жители Челябинска соглашаются, что Миасс выглядит далеко не лучшим образом и напоминает болото. Прокомментировали обращение и в администрации города, напомнив, что Челябинская область с 2019 года является участником федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

«С 2019 года ведутся работы по очистке акватории реки Миасс в черте Челябинска – за этот период от растительности и наплавного мусора очищено более 75 гектаров. В 2022 году для этих целей подведомственным министерству экологии ОГКУ «ЦЭМ Челябинской области» приобретена современная специализированная техника», - отметили в мэрии.

Также городские власти сообщили, что ежегодные работы по поддержанию эстетически благоприятного вида акватории Миасса (уборка растительности и мусора) начнутся, как только у речных обитателей закончится нерестовый период, – это будет конец июня.

«На сегодняшний день муниципальным унитарным предприятием «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» определен подрядчик на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений канализации Челябинска, которые запланировано выполнить в мае 2024 года», - ответили автору обращения в администрации города.