Челябинцев предупредили о предстоящей санитарной обрезке деревьев

Челябинцев предупредили о предстоящих санитарной обрезке деревьев и удалении поросли.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, в июне МБУ «Геоцентр города Челябинска» проведет работы на улице Новосельской (от Донбасской до Дундича); на проспекте Победы в районе дома №312; на пересечении Чистопольской и Василевского; на Лесопарковой - в районе дома №3; на Гранитной - в районе дома №33; на улице Руставелли в районе домов №26, 28, 30; на Дубравной; на Коммуны; на улице Чайковского - от Куйбышева до Комсомольского проспекта.

Кроме того, санитарная обрезка деревьев и удаление поросли будут произведены на Лермонтова – в районе дома №7; на Винницкой - в районе дома №7; на улицах Салютной и Грибоедова.

Напомним, глава Челябинска Наталья Котова неоднократно просила подчиненных организовывать оповещение населения о работах с зелеными насаждениями через средства массовой информации заблаговременно, чтобы не пугать и не шокировать горожан.