Челябинцы возмущены до глубины души вырубкой деревьев возле ледовой арены «Трактор»

Челябинцы бурно возмущаются вырубкой деревьев возле ледовой арены «Трактор», обсуждая происходящее в социальных сетях.

Накануне, первого ноября, местная жительница опубликовала в сообществе «Пусть Котова знает!» в ВКонтакте пост следующего содержания, адресованный мэру городу:

«Наталья Петровна, добрый день. Подскажите, почему вырубают лес в «роще» возле арены «Трактор»?! Вырубают здоровые деревья (посмотрите на спил!) с листьями (значит, они живые!). И при этом помечено для спила каждое второе дерево. От рощи ничего не останется! Северо-запад - каменные джунгли. Есть небольшой островок природы, и тот нужно вырубить! Возмущены все местные жители! И так для постройки второй арены вырубили часть леса! Остановите, пока не поздно!!!».

Другая жительница Челябинска в группе жалоб главе города рассказала о своей попытке посчитать, сколько деревьев помечено для сруба, и насчитала более ста берез.

«Когда я попросила лесорубов не пилить живые деревья, они мне сказали, что обязаны вырубить все, что помечено. Еще пару лет, и от рощи останется только название. Ненависть городских чиновников к природе поражает», - добавила челябинка.

Также жители мегаполиса вспоминают обещания власти горой вставать на защиту деревьев и пишут, что им надоел «весь этот произвол».

Агентство «Урал-пресс-информ» направило запрос в администрацию Челябинска с просьбой рассказать, кто и для чего производит здесь вырубку. Оказалось, администрация Калининского района проводит у ледовой арены «Трактор» работу по санитарной вырубке сухостойных, больных и аварийных деревьев - на основания разрешения управления экологии и природопользования Челябинска и заключения административно-технической инспекции.