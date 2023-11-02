02.11.2023
В Челябинске состоится юбилейный турнир по дзюдо памяти Петра Сумина
02.11.2023
Юный челябинский стрелок завоевал «бронзу» первенства России
02.11.2023
Всё для Победы! В стремлении помочь фронту в Челябинске объединились депутаты, ветераны и простые труженики
02.11.2023
Челябинцы возмущены до глубины души вырубкой деревьев возле ледовой арены «Трактор»
02.11.2023
Челябинские власти сообщили о подготовке к ликвидации свалки на берегу Карпова пруда
02.11.2023
Конференция для режиссеров театрализованных представлений и праздников пройдет в Челябинске
Челябинцы возмущены до глубины души вырубкой деревьев возле ледовой арены «Трактор»
В мэрии заявили, что рубят сухие, больные и опасные растения
10.12.2022
Челябинск встретил звезд КХЛ: делимся впечатлениями
23.03.2022
В Челябинской области определены победители первого сезона в Детской хоккейной лиге
11.08.2021
В Челябинске продолжается строительство тренировочного катка у ледовой арены «Трактор»
10.08.2021
Аферисты начали продавать билеты на прокаты сильнейших фигуристов в Челябинске
Ливневую канализацию Челябинска ждет масштабная реконструкция в течение десяти лет
01.11.2023
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023
В школах Челябинска начались каникулы
30.10.2023