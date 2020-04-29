Челябинцы жалуются на продолжительный невывоз мусора в разгар масштабной уборки родного города

Не все жители Челябинска уверены, что их родной город, как не раз заявляли власти, станет чистым к Первомаю.

В подтверждение своих сомнений относительно заверений городских и районных властей, жительница областного центра, прочитав статью на сайте агентства "Урал-пресс-информ" от 28-го апреля о том, как в Челябинске проходит уборка улично-дорожной сети и внутридворовых территорий, сколько людей и техники задействовано в этом хорошем деле, прислала фотографии огромного количества мусорных мешков на территории областного противотуберкулезного диспансера, сопроводив свой мини-фоторепортаж колким комментарием в адрес челябинских чиновников. Скептицизм горожанки можно понять.

"Заявления в стиле "должны быть" - это всегда одно, на деле же - "как есть". А есть сегодня, к примеру, в Курчатовском районе Челябинска сотни черных, уже рвущихся и запыленных, мешков с мусором вдоль всех дорог на газонах. Проспекты Свердловский и Комсомольский, улицы Островского, Каслинская и прочие... Но рекорд "невывоза" у территории челябинского областного противотуберкулезного (где должны быть особая чистота и порядок!) диспансера №2 на Каслинской - там месяц (!) лежит полсотни мешков... Картина неприглядная", - посетовала зоркая челябинка.

Горожанка отмечает, что фото было сделано 28-го марта. Прошел месяц. А воз и ныне там. В понедельник, 27-го апреля, проходя мимо учреждения здравоохранения регионального уровня, читательница агентства "Урал-пресс-информ" увидела абсолютно то же, что и в конце марта.

"Поэтому не было никакого смысла делать новые снимки", - отметила челябинка.

Напомним, уборка улично-дорожной сети Челябинска, которая должна завершиться к первому мая, началась в городе 20-го марта согласно распоряжению челябинской мэрии о санитарной очистке и благоустройстве муниципалитета (от пятого марта).

