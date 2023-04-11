Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия

Жители Челябинска жалуются на раздражающий запах гари, ухудшение самочувствия. Министерство экологии региона объясняет это ландшафтными пожарами.

«Такого ещё не было ни разу! Комсомольский проспект. Завоняло горелым с какой-то химией, сразу вся квартира провоняла, невозможно находиться тут, хоть собирайся и уезжай за город. Нос заложило, глаза слезятся. Позвонила в 112, но толку то. Прошло пять минут, уже голова заболела. Вот что делать?», - написала Ольга М. в паблике «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте.

«Комсомольский проспект, воняет гарью невыносимо. В квартире дышать невозможно. Носоглотку щиплет», - добавляет Елена Е.

«Вечером в центре еще цветочки были из тумана с запахом гарью, вот ночью в два утра вонище несусветная , просыпаешься от удушья», - делится Анна С.

Федор утверждает, что на Алом поле такая же ситуация. Надежда О. сообщает, что удушливый запах был и в Ленинском район, пришлось даже окна закрыть.

«Вонь невыносимая с 19-30 по Комсомольскому проспекту по настоящее время. Нос и глаза выедает… просто сошлются на пожары! Где интересно на этот раз горит?», - возмущается Елена Д.

В министерстве экологии области предупреждали жителей вечером в понедельник, что в ближайших к областному центру районах регистрируются ландшафтные пожары. И из-за них в городе может образовываться дымка и запах гари.

«В связи с возникшими ландшафтными пожарами вокруг Челябинска, в частности в Аргаяшском, Кунашакском и Красноармейском районах, в разных точках города, при северном ветре, может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари», - поясняли в ведомстве.

Специализированные службы проводят комплекс мер по тушению и предотвращению ландшафтных пожаров. Ситуация находится на постоянном контроле и нормализуется уже в ближайшее время, заверяют в минэкологии.

Чтобы не допустить ухудшения состояния атмосферного воздуха, промышленные предприятия начали выполнять мероприятия по дополнительному снижению негативного воздействия на атмосферный воздух.

В выходные, по данным главного управления лесами, возгорания произошли на территории Аргаяшского, Каслинского, Красноармейского, Кунашакского, Миасского, Чебаркульского и Шершневского лесничеств.