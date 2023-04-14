Челябинец сигнализировал властям о поломках на детской площадке арт-сквера

Челябинец сигнализировал властям о поломках в арт-сквере на набережной Миасса, а именно – об удручающем состоянии детской площадки, где с наступлением теплой погоды всегда много людей.

Общественное пространство на улице Труда пользуется огромным успехом, детская площадка, открытая в 2021 году, получилась очень интересной, с множеством «фишек», оригинальными малыми архитектурными формами. Увы, но некоторые МАФы вышли из строя и могут представлять угрозу здоровью отдыхающих.

Пост челябинца о поломках на детской площадке в сопровождении подтверждающих справедливость беспокойства снимков накануне вечером, 13 апреля, опубликовали в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

«Теплый сезон уже наступил, а детская площадка в плачевном состоянии. Один батут сломан, вместо него хлипкая доска лежит, второй – провис: прыгать невозможно. У большой лазалки в нескольких местах сломаны крепления. Комплекс с винтовой горкой весь качается. Хорошее и нужное место для детей, а поддерживать и обслуживать кто-то все это будет?» - задался вопросом житель южноуральской столицы.

В комментариях к посту горожанка написала, что, придя на детскую площадку вместе со своим племянником прошлой осенью, стала свидетельницей того, как «отвратительно многие дети (да и сопровождающие их взрослые) относятся к этим аттракционам – как дикие».

Напомним, летом прошлого года жительница Челябинка провалилась в дыру от оставшегося без пружины батута на этой детской игровой площадке. О случившемся горожанка 18 августа написала в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте, решив, что упала в открытый люк.