Челябинск должен стать абсолютно чистым к Первомаю

Уборка улично-дорожной сети Челябинска должна завершиться к первому мая. Такие сроки установлены распоряжением городской мэрии о санитарной очистке и благоустройстве муниципалитета от пятого марта этого года.

Масштабная работа по приведению территорий южноуральской столицы в надлежащее состояние началась 20-го марта и активно продолжается по сей день.

Городской комитет дорожного хозяйства заключил контракты на уборку улично-дорожной сети Челябинска с пятью подрядчиками. Районные власти провели аукционы и заключили контракты на уборку внутриквартальных территорий, скверов и парков, а также на вывоз мусора с несанкционированных свалок.

Как сообщает пресс-служба челябинской мэрии, от комитета дорожного хозяйства чистоту в областном центре в настоящее время наводят 198 единиц техники. Это поливомоечные машины, трактора со щетками, вакуумные пылесосы, самосвалы, погрузчики (в том числе минипогрузчики), автогрейдеры, экскаватор и средства малой механизации. Никто не отменял и ручной подборки мусора, в которой задействован 201 человек.

От управления жилищно-коммунального хозяйства масштабной уборкой в Челябинске занимаются работники 341-й управляющей компании. За период, установленный распоряжением городских властей, очистить от мусора предстоит три тысячи 79 дворов.

В семи районах южноуральской столицы сегодня трудятся в общей сложности 28 подрядных организаций, 263 человека являются ответственными за ручную уборку. Механизированной уборкой занимается 48 единиц техники.

«Работающие предприятия Челябинска выводят своих сотрудников на уборку прилегающих территорий небольшими по численности группами с соблюдением мер необходимой осторожности. Все работы проводятся с целью улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Контроль за соблюдением мер осуществляют внутригородские районы и управление развития и благоустройства городской среды города», - рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.