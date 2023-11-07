Челябинск накрыло плотным туманом

Во вторник, седьмого ноября, с ночи в Челябинске наблюдался туман и низкая облачность, а во второй половине дня он стал более густым. Видимость на дорогах ухудшилась. Неблагоприятные метеоусловия пока не отразились на работе аэропорта.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в минувшую ночь в отдельных районах отмечались туманы. По состоянию на 14 часов седьмого ноября влажность воздуха в Челябинске была 89%. Температура – плюс три градуса. К вечеру температура воздуха начала снижаться, предстоящей ночью ожидается минус 1-3 градуса.

При тумане автовладельцам рекомендуется быть более внимательными и соблюдать дополнительные меры предосторожности при движении.

По данным онлайн-табло, в Челябинском аэропорту шестого ноября все воздушные суда приземлялись и взлетали по расписанию. Из-за погодных условий не был задержан ни один рейс.

По прогнозам синоптиков, в среду, восьмого ноября, в Челябинской области местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах туманы, гололедно-изморозевые явления.