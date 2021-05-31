Челябинск окутал удушающий туман

Жители Челябинска жалуются на утренний туман с химическим привкусом. Министерство экологии успокаивает, превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено.

«Ленинский район, у «Авроры», стоит дым, вонь химическая. В горле першит», - рассказывает Антонина Грачева.

«Что за пелена? Опять не продохнуть. Дышать хотим воздухом», - возмущается пользователь Helen Helen.

«Дышать невозможно! Центральный район, улица 3 Интернационала, утром проснулась в 5 утра! Куда сейчас лучше звонить? В Росприроднадзор?», - пишет Саш Гаращенко в группе «Вредные выбросы» ВКонтакте.

«Звонить бесполезно, - отвечает Helen. – Они ее и хамят там, как псы цепные, зарвавшиеся».

«Вчера, 30-го мая, пошёл дождь все радовались, наконец-то будем дышать свежим воздухом, а не тут-то было. Цинковый завод задушил, так вонял, что не рады были что окна открыли», - делится Карине Старицына.

Заместитель министра экологии области Виталий Безруков заверяет жителей, что в тумане, окутавшем утренний Челябинск, превышений ПДК вредных веществ не зафиксировано.

«Утренний туман в Челябинске имеет природный характер и связан с перепадом температур. Аномальную жару сменили осадки и прохладная погода», - объясняет замминистра природу утреннего явления.

По данным Челябинского Гидрометцентра, з ночь температура воздуха понизилась почти на 20 градусов. Днем в воскресенье воздух прогревался до плюс 28-33 градусов, прошедшей ночью было плюс 9-16 градусов. Днем столбик термометра в областном центре не поднимется выше плюс 21 градуса.

Синоптики прогнозируют шквалистый ветер. Вполне вероятно, он не даст застояться накрывшему город туману.

НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) в Челябинске на понедельник объявляли. По оперативным данным Центра экологического мониторинга, на девять утра 31 мая на стационарных постах и станциях мониторинга территориальной системы не зафиксировано превышений предельно допустимой концентрации по контролируемым загрязняющим веществам.

«Исходя из наблюдаемой динамики загрязнения атмосферы в Челябинске и метеопрогнозу на ближайшие сутки не ожидается повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха», - отмечает Безруков.