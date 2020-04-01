Челябинск становится все более чистым
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Челябинск становится все более чистым. Сегодня, первого апреля, порядок в городе наводят 322 дорожных рабочих и 103 единицы техники.
Как сообщает прес-служба челябинской мэрии, подрядные организации трудятся в штатном режиме: ведут влажную уборку дорог, занимаются ручным подбором и вывозом мусора, сбором грязи и пыли.
На полигоны вывезено в общей сложности 136 тонн грязи и пыли, а также 13,6 тысячи кубометров мусора.
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