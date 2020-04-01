ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинск становится все более чистым

Среда обитания
Сегодня, 14:56

Челябинск становится все более чистым. Сегодня, первого апреля, порядок в городе наводят 322 дорожных рабочих и 103 единицы техники.

Как сообщает прес-служба челябинской мэрии, подрядные организации трудятся в штатном режиме: ведут влажную уборку дорог, занимаются ручным подбором и вывозом мусора, сбором грязи и пыли.

На полигоны вывезено в общей сложности 136 тонн грязи и пыли, а также 13,6 тысячи кубометров мусора.

Отправить новость
Экология
Среда обитания
Сегодня, 12:27
В Челябинске не выявлено превышение ПДК вредных веществ
Среда обитания
26.03.20 17:33
Озеленение Челябинска начнется завтра - с высадки саженцев мелколистной липы
Среда обитания
24.03.20 15:13
Режим «черного неба» продлен в четырех городах Челябинской области, в одном – повышена опасность
Среда обитания
16.03.20 10:24
За чистую воду, зелень и против ГОКа
Челябинск присоединился к Всероссийскому единому дню экологического протеста
26.03.20 17:33
Озеленение Челябинска начнется завтра - с высадки саженцев мелколистной липы
24.03.20 15:13
Режим «черного неба» продлен в четырех городах Челябинской области, в одном – повышена опасность
23.03.20 23:35
На территории четырех городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»
23.03.20 16:05
Паводок в Чеябинске будет умеренным
23.03.20 16:03
«Таганай» стал «Рыцарем леса»
23.03.20 09:38
Когда придёт весна?
23.03.20 09:26
Южноуральцев предупреждают о резком скачке давления и усилении ветра
20.03.20 21:08
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
20.03.20 17:15
В Челябинской области начали взрывать
19.03.20 23:28
В пятницу - День весеннего равноденствия
Общество
Сегодня, 13:02
Алексей Текслер озвучил прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом в области
Экономика
Сегодня, 13:30
«Урал-пресс-информ» поддержит малый бизнес в период эпидемии
Новости
Сегодня, 13:40
Культура
Челябинские ученые создали уникальный просветительский проект о прошлом
Сегодня, 12:50
Общество
Сотрудники полиции стоят на защите границ Челябинской области
Сегодня, 12:27
Среда обитания
В Челябинске не выявлено превышение ПДК вредных веществ
Сегодня, 12:20
Федерация
В России разработали способ по уничтожению коронавируса
Сегодня, 12:14
Происшествия
Челябинца будут судить за мошенничество, совершенное в отношении жителей Крыма и Севастополя
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 12:27
Среда обитания
В Челябинске не выявлено превышение ПДК вредных веществ
Вчера, 17:47
Среда обитания
Промышленники Челябинской области снижают выбросы в период НМУ
28.03.20 23:09
Среда обитания
На территории двух городов Челябинской области объявлен режим "черного неба"
24.03.20 15:13
Среда обитания
Режим «черного неба» продлен в четырех городах Челябинской области, в одном – повышена опасность
23.03.20 16:05
Среда обитания
Паводок в Чеябинске будет умеренным
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика