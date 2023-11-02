Челябинск задыхается от гари – пришли НМУ

Челябинск заволокло пеленой, жители жалуются на сильных запах гари – такой, что дышать невозможно.

Воздух в столице Южного Урала сегодня, второго ноября, действительно очень плохой. Так, жительница мегаполиса еще в первой половине дня рассказала, что буквально задыхалась от гари на северо-западе, в районе улицы Братьев Кашириных, где все было в дымке. Такая же информация поступала из Металлургического района. Сейчас нехороший воздух в Советском районе – острый, очень неприятный запах, до рези в глазах. Вероятно, то же самое происходит сейчас и в других частях мегаполиса (правда, в Центральном районе ничего особенного в воздухе не ощущалось – так говорят горожане, кто был в центре).

В министерстве экологии Челябинской области сообщили, что с 13 часов второго ноября и до 11 часов утра третьего ноября в столице Южного Урала - режим неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое (а плохо пахнет в городе с самого утра – лучше носа на улицу не показывать, чтобы голова не разболелась).

В минэкологии подчеркнули, что промышленные предприятия готовы к выполнению мероприятий по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов.

Кроме того, в министерстве напомнили о круглосуточно ведущейся работе по мониторингу качества атмосферного воздуха на стационарных постах и передвижными лабораториями.

«Контрольно-надзорные органы усилили контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области», - заявили в министерстве, напомнив, что пожаловаться на плохой воздух южноуральцы могут в любое время дня и ночи в интернет-приемной.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить по номеру дежурного инспектора Росприроднадзора: 8 (908) 045-72-91.