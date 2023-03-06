В Челябинской области с начала года от бешенства погибли шестеро животных

В Челябинской области с начала 2023 года от бешенства погибли уже шестеро животных.

Последние смертельные случаи в регионе были зафиксированы третьего марта. В этот день вирус окончательно погубил сразу двух диких лис: в Еманжелинске и селе Дуванкуль Увельского района.

Как рассказала пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганским областям Татьяна Нахтигаль, населенные пункты, где выявлены погибшие животные, объявлены неблагополучными. По распоряжению регионального правительства в обеих территориях установлен карантин и в настоящее время проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

Напомним, в январе этого года от опасного вируса погибли домашний кот в селе Долгодеревенское Сосновского района и домашняя кошка в деревне Уйско-Чебаркульская Октябрьского района, в феврале - дикая лиса в поселке Синий бор Увельского района и домашний пес Пират в поселке Увельский Увельского района.

Напомним, в Челябинске с первого марта по девятого апреля 2023 года проходит месячник по профилактике бешенства. В этот период жители южноуральской столицы могут бесплатно привить своих питомцев против смертельно опасного вируса во всех участковых ветеринарных лечебницах ОГБУ «Челябинская ветстанция» и ЖЭУ.