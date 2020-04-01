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Политическая афера?

Челябинские чиновники хотят заочно решить судьбу земли городского бора

Среда обитания
Сегодня, 17:30
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинские власти собрались заочно провести публичные слушания по ряду земельных вопросов, в числе которых - судьба участка в городском бору, где планировалось строительство детского онкогематологического корпуса.

"В соответствии с распоряжением правительства Челябинской области от 27.03.2020 собрание участников публичных слушаний, назначенных на второе апреля, переводится в заочную форму путем почтового отправления и направления на электронную почту предложений и замечаний", -  сообщил заместитель начальника городского управления по архитектурно-градостроительному проектированию Сергей Самсонов.

В повестке публичных слушаний заявлено пять вопросов. Первый - о внесении изменений в правила землепользования и застройки Челябинска в части градостроительных зон 0510 и 0511 в Центральном районе (ГБУЗ "Челябинская областная детская клиническая больница").

Сергей Самсонов пояснил, что все замечания и предложения до седьмого апреля небходимо передать оранизатору публичных слушаний - комиссии по подготовке проекта правил землепользования в Челябинске (писать нужно на имя председателя комиссии - заместителя главы муниципалитета по городской среде Александра Егорова).

Депутат Центрального района Елена Вахтина в своей интернет-приемной в ВКонтакте выразила возмущение действиями чиновников.

"Господин Самсонов, вы не много на себя берете, предлагая какое-то непонятное заочное голосование вместо публичных слушаний? Публичные слушания нужны для презентации проекта потенциального объекта (объектов) и для того чтобы согласовать с жителями строительство этого потенциального обьекта (объектов)! Для чего эта профанация, которую вы предлагаете депутатам и населению, причем по такому спорному вопросу, как участок, выводимый из городского бора по Мед.центр! Интересно, если бы я не состояла в электронной рассылке Совета депутатов, эта информация была бы известна всем нам - горожанам!?", - возмутилась Елена Вахтина.

Челябинский политолог Александр Подопригора, познакомившись с постом народной избранницы, также обвинил чиновников в нечистоте помыслов.

"Разумеется, мы ждали, что коронавирусная эпидемия и введенные в этой связи ограничения гражданской активности будут использованы чиновниками для обмана населения и обстряпывания «втихую» сомнительных дел, которые никак не получалось обстряпать из-за протестов населения в различных форматах запрещенных нынче публичных мероприятий и массовых акций.           Но чтобы они сделали это так шустро, нагло и вызывающе, как это сделала мэрия Челябинска, немедленно решившая проводить публичные слушания в заочной форме (вдумайтесь только в этот абсурд!), не ждал никто", - подчеркнул Александр Подопригора.

"Сюжет с планирующейся вырубкой участка городского бора под отмененный (и никогда не существовавший в реальности) проект коррупционного характера о строительстве именно в этом месте нового корпуса детской больницы" политолог назвал "центральным пунктом этой политической аферы".

Автор: 
Евгения Александрова
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