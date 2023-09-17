Челябинские трущобы: противозаконная реклама на старых домах

В Челябинске в непосредственной близости от вполне респектабельных высоток стоят старые двухэтажки, которые неадекватные граждане используют в качестве площадок для распространения рекламы.

Причем рекламы очень и очень нехороших вещей, которые – вне закона. Омская, Сулимова, Блюхера, Воровского – дома по этим улицам пестрят объявлениями и выглядят просто ужасно.

Важно, что борьба с «рекламщиками», судя по пятнам краски, ведется здесь постоянно, но, увы, побеждают «художники», по которым тюрьма плачет. На домах по вышеназванным улицам (самые многострадальные дома – на Сулимова и Омской) и тут, и там «заплатки» - видно, что противозаконные объявления не раз закрашивали, но на свежей краске – новые надписи.

Видеонаблюдение здесь явно отсутствует, а жаль, ведь на некоторых фасадах буквально нет живого места. Дома и без того выглядят не лучшим образом: старые, запущенные, а тут еще навязчивая реклама противозаконных вещей. А пройдешь немного – и вполне себе приличные дворы, добротные дома… Контраст очень яркий.

Жителей исписанных двухэтажек искренне жаль – жить в такой атмосфере, наверное, тягостно. Просто трущобы какие-то – мрачно, уныло, а тут еще и элемент с криминальными наклонностями промышляет.