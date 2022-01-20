Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину

На 48 процентов сократил выбросы Челябинский завод «ТЕХНО» компании ТЕХНОНИКОЛЬ, выпускающий каменную вату – один из самых надежных теплоизоляторов. Представители министерства экологии Челябинской области и журналисты вчера, 19 января, осмотрели экологическое оборудование, модернизация которого позволяет повысить экологическую безопасность предприятия.

Ежегодно завод «ТЕХНО» выпускает больше 1,8 миллиона кубических метров каменной ваты на трех автоматизированных линиях. На реализацию экологических инициатив и установку систем очистки за последние пять лет компания направила около 400 миллионов рублей.

«Важно сказать о стратегии предприятия. Фундаментальным этапом у нас стала экология и люди. Мы приняли для себя решение, что экология – это крайне важно и что окружающий мир нужно поддерживать в достойном состоянии и только улучшать. Вступили в 2019 году в проект «Чистый воздух» и сразу начали искать решения по модернизации оборудования. За прошедший период четыре из пяти мероприятий мы уже выполнили досрочно», – подчеркнул директор Челябинского завода «ТЕХНО» Александр Прокопьев.

Так, первым мероприятием стало совершенствование очистного оборудования на самой мощной технологической линии №3. На участке «дожиг ваграночных газов» увеличили давление системы регенерации рукавных фильтров, тем самым повысив эффективность газо-пыле-очистки. Еще один участок линии – камера волокноосаждения – дополнительно оборудовали современными системами фильтрации. В 2021 досрочно завершили работу по ремонту установок очистки газа камеры полимеризации, камеры волокноосаждения и системы очистки дымовых газов вагранки – фильтрующие элементы в очистных сооружениях данных участков полностью заменили.

Модернизацию первой технологической линии завод «ТЕХНО» закончил в 2020, что позволило увеличить ее производительность на 20% и усовершенствовать выпускаемую продукцию. В портфеле предприятия появились продукты для технической изоляции – кашированные стеклотканью маты из каменной ваты.

На технологической линии №2 проведены работы по модернизации очистного оборудования на участке камеры полимеризации и камеры волокноосаждения: была произведена замена наполнения камер фильтрации, за счет чего увеличилась площадь фильтрации и как следствие эффективность системы очистки в целом.

Кроме того, в 2019 году предприятие открыло отдельный экспериментальный проект с целью снижения выбросов, в процессе которого специалисты изучили существующие способы очистки и провели их сравнительный анализ. В результате приняли решение внедрить прогрессивную технологию – абсорбционно-биохимический способ очистки, который ранее не применялся в минераловатном производстве в регионе. В 2020 году на камере волоокноосаждения технологической линии №2 были установлены 2 абсорбционно-биохимические установки – АБХУ.

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«Реализация федерального и регионального проектов «Чистый воздух» начата в Челябинской области с 2019 года. В нем принимает участие 16 промышленных предприятий Челябинска и Магнитогорска. В настоящее время организации сдают отчеты, по представленным в них данным можно будет подвести итоги работы 2021 года. По результатам 2020-о, объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Челябинске снизился на 13 процентов по сравнению с 2019 годом. Все участники проекта ведут активную работу в рамках четырехсторонних соглашений», – отметила начальник управления охраны окружающей среды министерства экологии Челябинской области Марина Гартвик.

Отметим, в 2019 году завод «ТЕХНО» подписал четырехстороннее соглашение о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Правительством Челябинской области, целью которого является выполнение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ к 2024 году.