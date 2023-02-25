25.02.2023
Челябинский зоопарк прощается с дальневосточным леопардом Филиппом
24.02.2023
На трассе М-5 на территории Златоуста погиб молодой водитель
24.02.2023
Турнир «Za Самбо» собрал в Челябинске более 400 спортсменов разных возрастов
24.02.2023
В Копейске из ТРК «Слава» эвакуировались триста человек
24.02.2023
В Магнитогорске пожарные помогли выбраться из горящего дома четырем жильцам
24.02.2023
Исторический музей приглашает к погружению в «Белую сказку» Елены Щетинкиной
Челябинский зоопарк прощается с дальневосточным леопардом Филиппом
22.02.2023
Снежная романтика: февральским днем любимцу Челябинска Ермаку явилась прекрасная Серебряна
15.02.2023
В зоопарке Челябинска за руку пойман очередной горе-кормилец
14.02.2023
Совет да любовь! В Челябинске воссоединилось непарнокопытное трио
03.02.2023
Сурки в Челябинской области дружно проспали свой праздник
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023