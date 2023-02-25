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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Карабаше (Челябинская область) в честь участника специальной военной операции Максима К
24.02.2023

В Карабаше в честь участника СВО Максима Козлова открыли Парту Героя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 24 февраля, исполнился год с начала проведения Россией специальной военной операции, и м
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинском поселке Новосинеглазово (Советский район) накануне, 23 февраля, по инициативе депут
24.02.2023

Депутат-афганец Виталий Паутов в День защитника Отечества организовал в Новосинеглазово спортивный праздник
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.02.2023

Челябинский зоопарк прощается с дальневосточным леопардом Филиппом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.02.2023

На трассе М-5 на территории Златоуста погиб молодой водитель
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.02.2023

Турнир «Za Самбо» собрал в Челябинске более 400 спортсменов разных возрастов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.02.2023

В Копейске из ТРК «Слава» эвакуировались триста человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.02.2023

В Магнитогорске пожарные помогли выбраться из горящего дома четырем жильцам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.02.2023

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25.02.2023 12:19
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Челябинский зоопарк прощается с дальневосточным леопардом Филиппом

В Челябинском зоопарке умер дальневосточный леопард Филипп. Он дожил до очень почтенного по меркам своего вида лет, как рассказали сотрудники зоопарка. Ему скоро должно было исполниться 20 лет, он уже прихрамывал и не очень ловко забирался на лежанку.

«Он родился в мае 2003 года в Северском зоопарке и трёхмесячным котёнком переехал в Челябинск. Через три года у Фили появилась подруга - Лиза, с которой он прожил в любви и ласке всю жизнь», – рассказали в зоопарке. И добавили, что Филя всегда был особенным котом, именно таким они его и запомнят.

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24.02.2023

В Карабаше в честь участника СВО Максима Козлова открыли Парту Героя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 24 февраля, исполнился год с начала проведения Россией специальной военной операции, и м
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
24.02.2023

Противник продолжает нести потери по всем направлениям

Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов назвал 24-е
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
24.02.2023

Лидер социалистов уверен: год назад Владимир Путин принял единственно верное решение

Сергей Миронов назвал 24 февраля днем обновления России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителям Челябинской области рассказали, как не испортить праздники, масленичные гуляния и длинные
24.02.2023

Южноуральцам рассказали, как избежать синдрома «праздничного сердца»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинском поселке Новосинеглазово (Советский район) накануне, 23 февраля, по инициативе депут
24.02.2023

Депутат-афганец Виталий Паутов в День защитника Отечества организовал в Новосинеглазово спортивный праздник
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24.02.2023 21:58

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24.02.2023 21:40

Турнир «Za Самбо» собрал в Челябинске более 400 спортсменов разных возрастов

24.02.2023 20:55

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24.02.2023 20:34

Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции

24.02.2023 19:55

В Копейске из ТРК «Слава» эвакуировались триста человек

24.02.2023 14:48

Сергей Миронов назвал 24 февраля днем обновления России

24.02.2023 13:30

Южноуральцам рассказали, как избежать синдрома «праздничного сердца»

24.02.2023 12:21

Депутат-афганец Виталий Паутов в День защитника Отечества организовал в Новосинеглазово спортивный праздник

24.02.2023 12:06

В Магнитогорске пожарные помогли выбраться из горящего дома четырем жильцам

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Стихи челябинского ополченца прозвучат на столичном благотворительном концерте

21.02.2023 12:42

Работники Челябинского цинкового завода стали победителями всероссийского «Инженера года»

21.02.2023 12:36

Обэповцу из Калининского отдела предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ

21.02.2023 11:59

Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе

21.02.2023 11:50

В Челябинской области закрыто на карантин две школы и 89 классов в 47 школах

21.02.2023 11:28

Василий Швецов: Мы не можем поддержать этот закон!

21.02.2023 11:15

УФСБ выявило высокопоставленных коррупционеров на промпредприятии Челябинской области

21.02.2023 11:02

С 23 февраля обновится номер единого контакт-центра Социального фонда России