Челябинский зоопарк прощается с дальневосточным леопардом Филиппом

В Челябинском зоопарке умер дальневосточный леопард Филипп. Он дожил до очень почтенного по меркам своего вида лет, как рассказали сотрудники зоопарка. Ему скоро должно было исполниться 20 лет, он уже прихрамывал и не очень ловко забирался на лежанку.

«Он родился в мае 2003 года в Северском зоопарке и трёхмесячным котёнком переехал в Челябинск. Через три года у Фили появилась подруга - Лиза, с которой он прожил в любви и ласке всю жизнь», – рассказали в зоопарке. И добавили, что Филя всегда был особенным котом, именно таким они его и запомнят.