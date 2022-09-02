Челябинский зоопарк встал на защиту своего пожилого любимца от критики его внешности

Челябинский зоопарк встал на защиту своего пожилого любимца – рожденного в 1994-м году орловского рысака по имени Бег (в сети появились высказывания на тему того, конь плохо выглядит, предположения о, вероятно, ненадлежащем уходе или болезни).

«Конь из фильма ужасов! Именно такую «похвалу» в последнее время слышим мы от посетителей, проходящих мимо левады. Нелестные, а порой и обидные комментарии звучат в адрес 28-летнего орловского рысака по кличке Бег. Конь начал свою карьеру в зоопарке в 2001 году в качестве гужевой лошади для развоза кормов. Позже участвовал в курсах верховой езды. Сейчас он почетный пенсионер конюшни и получает должный уход. Из-за частичного отсутствия некоторых зубов у Бега не стачиваются имеющиеся. Поэтому, при помощи специалистов-стоматологов, жеребцу регулярно проводят процедуру стачивания. По этой же причине для Бега разработано специальное меню, в которое входят: на завтрак и ужин - сбалансированный корм «Сытый конь»; на обед - запаренная каша из овса, сдобренная пшеничными отрубями, льняным маслом и тертой морковкой (такая смесь лучше усваивается); сено и свежая трава, измельченные в сенорезке; на десерт питомец получает мякоть арбуза», - рассказали в зоопарке.

Сотрудники муниципального учреждения также заявили: им прекрасно известно, что посетители замечают худобу коня и «неэкспозиционный внешний вид, поэтому на леваде размещены таблички, объясняющие физическое состояние питомца».

«К слову, несмотря на дату в паспорте, Бег еще очень активен и с молодецкой удалью бегает за проходящими мимо кобылами. Мы очень просим посетителей с уважением отнестись к почтенному возрасту нашего коня, не делать преждевременных выводов и не осуждать его внешний вид», - обратились сотрудники зоопарка к скептикам.

Друзья учреждения в комментариях к данному посту выражают солидарность с коллективом и слова поддержки:

«Молодцы! Многие могут видеть только плохое, к сожалению»;

«Красивый конь! Не худой, а стройный! Жилистый пожилой красавчик!»;

«На каждый роток не накинуть платок!»;

«Красавец»;

«Нормальный конь. Кому не нравится, пусть не смотрят»;

«Как же я люблю постаревших животных. Они прекрасны, даже в своей старческой худобе. Здоровья и бодрости чудесному Бегу»;

«Красавчик»;

«Сотрудники зоопарка, огромное вам спасибо и низкий поклон за любовь к животным, заботу и внимание!»;

«Вы большие молодцы! У вас все чистенько и животные ухоженные. В следующем году обязательно еще приедем к вам!»;

«Ну что за народ. Да, не всегда старость ослепительна, что ж теперь... а конь красавец, даже в старости своей благороден и статен...»;

«Очень хороший зоопарк. Все животные ухоженные, видно, что их любят. Всегда приятно к вам приезжать!».