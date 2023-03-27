Челябинский зоопарк явил миру постройневшую во сне Соню

Челябинский зоопарк сегодня, 27 марта, порадовал новостью о пробуждении похудевшей во сне Сони – очаровательного сурка сотрудники учреждения в шутку называют главной травоядной конкуренткой росомахи Биры.

«Не успев открыть глаза, дама принялась за дело: натаскала в жилище свежее сено, оставила пахучие метки на входе в нору, потоптала снег, провела раскопки в разных частях вольера и только после этого принялась за еду, - рассказывают в Челябинском зоопарке, отмечая, что самец Филя такой инициативы не поддержал и из домика пока решил не выходить. - Мало ли, какой сюрприз преподнесет переменчивая уральская погода - лучше раньше времени не напрягаться».

В учреждении напомнили, что сурки живут на территории детского контактного зоопарка, который пока работает по зимнему режиму: пятница-воскресенье - с 11:00 до 16:00 (касса - до 15:30).

Челябинцы, увидев Соню, умиляются и шутят:

«Ну деловая, спасу нет. И походочка такая у нее... конкретная, как у братка из 90-х! А Филя... ну он и есть Филя»;

«Хозяюшка»;

«Хозяйственная девчонка»;

«Соня действительно очень постройнела по сравнению с прошлогодним осенним репортажем. И, видно, хорошо выспалась, раз такая активная! А Филя точно решил пока только понаблюдать!».

Тем временем, кино про хозяйственную Соню быстро набирает просмотры, не скупятся подписчики зоопарка и на «лайки» - для такой красотки не жалко.