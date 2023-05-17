Чурилово совершает дорожный рывок

Челябинский микрорайон Чурилово в этом году совершает дорожный рывок: здесь строят две очень важные дороги – по улицам 2-я и 3-я Эльтонская.

Как подчеркнул посетивший объекты председатель городского комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников, к осени этого года жители смогут выезжать из микрорайона с куда большим комфортом, чем раньше. Качество жизни чуриловцев улучшится благодаря национальным проектам «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда».

По словам Николая Кожевникова, в Чурилово, как и в других отдаленных микрорайонах Челябинска, жилищное строительство в прошлые годы серьезно обогнало создание инфраструктуры. Руководство города и области уделяет развитию этих территорий особое внимание, стремясь устранить имеющийся дисбаланс.

Как заметил председатель КДХ Челябинска, в Чурилово сегодня активно развиваются социальные и инфраструктурные объекты – микрорайон является ярким примером устранения существующего дисбаланса.

По улице 2-й Эльтонской еще в 2022 году открыли движение транспорта, правда, пока по нижнему слою асфальта. До конца этого лета чуриловцы получат полноценную дорогу с тротуарами, велодорожками, освещением, остановочными комплексами и придорожными газонами.

Как рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Краснов, протяженность всей дороги - чуть менее километра. Уже завершено устройство подземных коммуникаций: электричества и ливневых сетей.

«Построена сама дорога. В настоящий момент ведем работу по обустройству тротуаров и велодорожек с обеих сторон двухполосной проезжей части. Нужно отметить, что это не магистраль, а внутриквартальная дорога - уютная и комфортная. Проектом предусмотрены отдельные линии освещения для проезжей части, тротуаров и велодорожек. Также будут высажены 270 деревьев и около четырех тысяч кустарников», - сообщил Дмитрий Краснов.

Сейчас работы на этом объекте в самом разгаре, пройден сложный этап переноса сетей тепломагистрали. Подрядчик заверил Николая Кожевникова, что строительство завершат уже летом, хотя контракт рассчитан до конца октября 2023 года.

Как отмечают в мэрии, к осени в Чурилово появится еще одна новая дорога - по улице 3-й Эльтонской. По четырехполосной проезжей части, которая строится с «нуля», жители смогут выезжать сразу на проспект Давыдова.

По обеим сторонам от дороги появятся тротуары, велодорожки и освещение. Сети ливневой канализации уже обустроены. Также будут установлены восемь остановочных комплексов и новый светофорный объект.

«Динамику проводимых работ по обоим объектам мы оцениваем положительно. Подрядчик с опережением графика осуществляет все мероприятия, предусмотренные контрактами», - констатировал Николай Кожевников.

По его словам, в настоящее время ведется проектирование дорог по проспекту Виктора Давыдова и улице Линейной.

«Вкупе с новыми объектами это позволит создать комфортные условия для въезда и выезда жителей микрорайона Чурилово», - отметил председатель КДХ.

Николай Кожевников напомнил, что в целом по Челябинску по проекту «Дорожный рывок» запланировано обустройство свыше 600 тысяч квадратных метров улично-дорожного полотна - во всех районах города.

«Это тот минимальный ключевой показатель, к которому мы стремимся», - сказал председатель комитета.