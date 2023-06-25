Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение на предстоящую ночь и в понедельник, 26 июня. Прогнозируют грозы, сильные дожди, град, шквалистый ветер.

«В связи с прохождением циклона до конца суток 25 июня, ночью и днем 26 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный», - предупредили в Челябинском Гидрометцентре.

Повышенная влажность воздуха из-за ливней может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Возрастает риск простудных заболеваний.

Местами прогнозируют усиление ветра 15-20 метров в секунду, при грозах возможно шквалистое усиление ветра до 25-27 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление ниже нормы, и в течение суток оно продолжит дальше падать. Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, гипотоников (у которых собственное давление пониженное) и людей, страдающих вегето-сосудистой дистонией гипотоников. Люди с гипертонией (с повышенным давлением), наоборот, чаще всего начинают чувствовать себя в эти периоды значительно лучше.

В ГУ МЧС области напомнили, при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, рекомендуют в ведомстве.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При усилении ветра могут произойти аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров.

В ГУ МЧС предупреждают, во время грозы и ливня лучше не использовать мобильный телефон на открытом пространстве и постараться укрыться в помещении любого капитального здания.

«При перепадах напряжения немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар», - посоветовали в ГУ МЧС области.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.