Цветочное оформление Центрального района Челябинска практически закончено.

Как сообщил сегодня, 15-го июня, на аппаратном совещании в городской администрации районный глава Виктор Ереклинцев, на сегодняшний день цветы высажены на 28-ми объектах общей площадью пять тысяч 150 квадратных метров.

«Высажено более 330-ти тысяч единиц рассады. Сегодня подвезут еще. Нам осталось засадить цветами буквально 50 квадратных метров, а именно сделать бордюрную окантовку на цветниках Алого поля, около храма Александра Невского», - рассказал Виктор Ереклинцев.

По его словам, проведенный в Центральном районе мониторинг зеленых насаждений, высаженных в прошлом году, показал, что большинство растений прижились – процент погибших деревьев и кустарников небольшой, в пределах нормы.

«Замену неприжившихся растений практически заканчиваем. Осталось несколько объектов. Кроме того, отыграли отдельный контракт по уходу за всеми зелеными насаждениями и многолетниками, высаженными в прошлом году», - отметил чиновник.

Главу Челябинска заинтересовало, когда будут заменены погибшие деревья в сквере на Академика Королева и кто являлся подрядчиком.

«Вторая очередь работ – это полностью контракт комитета дорожного хозяйства: и благоустройство, и освещение, и высадка растений. Вместе с коллегами побывали там еще в конце мая – все зафиксировано, заактировано, подрядчик предупрежден. По информации КДХ, в настоящее время по зеленым насаждениям в данном сквере ведется претензионная работа. Все деревья – на гарантии и будут заменены», - сообщил Виктор Ереклинцев.

Информацию по срокам замены растений чиновник пообещал уточнить в комитете дорожного хозяйства.