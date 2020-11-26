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Депутаты поддержали предложение Алексея Текслера по защите диких животных

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера по внесению изменений в федеральный закон «О животном мире» в целях защиты конфискованных диких животных.

Поправки в закон подготовлены в целях соблюдения принципа гуманности при обращении с безвозмездно изъятыми или конфискованными животными, физическое состояние которых не позволяет возвратить в их среду обитания.

Напомним, с данным предложением к Алексею Текслеру обратился известный зоозащитник Карен Даллакян в ходе встречи в июне 2020 года губернатора с представителями зоозащитных организаций области.

В настоящий момент, согласно действующей статье 59 закона «О животном мире» незаконно добытые объекты животного мира и полученная из них продукция подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, установленном правительством Российской Федерации.

При этом безвозмездно изъятых или конфискованных диких животных разрешается выпустить только в естественную среду обитания. Если физическое состояние животного не позволяет этого сделать, то его нужно продать через аукцион (так как дикое животное является государственной собственностью).

Если животное не удается реализовать в двухмесячный срок, оно подлежат возврату в уполномоченный орган для уничтожения.

«Такой механизм не соответствует принципу гуманности при обращении с животными, - подчеркнул замминистра экологии области Виталий Безруков. - На это неоднократно обращали внимание челябинские зоозащитники, в том числе и на встрече с губернатором».

Алексей Текслер выступил с инициативой внести поправки в статью 59 Федерального закона «О животном мире».

Сегодня, 26 ноября, депутаты Законодательного собрания области рассмотрели соответствующий законопроект.

Поправки позволят передавать незаконно добытых диких животных, если их физическое состояние не позволяет возвратить их в среду обитания, в специализированные приюты, где им будет обеспечиваться лечение и содержание, а при успешном излечении и выпуск в природу.

Законодательство Российской Федерации в сфере ответственного обращения с животными содержит аналогичную норму в отношении обращения с конфискованными дикими животными, содержащимися в неволе.

«В случае принятия данных поправок на федеральном уровне, нам удастся ликвидировать пробел в законодательстве, в отношении тех диких животных, которые пострадали от действий браконьеров или в силу своих болезней или естественной среды обитания. Это позволит сохранить жизни тысячам диких животных и создавать специализированные центры по лечению, защите и реабилитации диких животных», – отметил Виталий Безруков.

Обеспечивать содержание и лечение диких животных на территории Челябинской области готовы существующие зоозащитные организации региона, в том числе Фонд зоозащиты «Спаси меня» Карена Даллакяна.

Сегодня депутаты областного парламента поддержали данную законодательную инициативу, после чего она будет направлена в Государственную Думу РФ.