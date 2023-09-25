«Дорожный рывок» Челябинска находится в активной фазе

Челябинск продолжает совершать «Дорожный рывок». В настоящее время по данному проекту и нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в областном центре ремонтируют 15 объектов улично-дорожной сети. На девяти объектах продолжаются работы по строительству, реконструкции, капремонту.

«Это активная фаза работ. Готовность объектов – от 70 процентов и выше по всем направлениям», - сообщил сегодня, 25 сентября, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

По его словам, самые активные работы в настоящее время ведутся на улице Агалакова, проспекте Ленина, Бейвеля.

«Развернули работы на Гранитной – по переукладке инженерных коммуникаций. К завершению идут работы по улице Дарвина, а также на новых участках строительства – по Комсомольскому проспекту (до Технологического института) и по улице Игнатия Вандышева», - доложил Андрей Ксензов.