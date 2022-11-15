Драчливый браконьер получил условный срок

Браконьер, применивший насилие в отношении представителя власти, получил два года условного наказания по решению Аргаяшского районного суда Челябинской области.

Отбивался он от старшего государственного инспектора отдела рыбоохраны по Челябинской области Владимира Кулапина, но инспектор патрулировал территорию в сопровождении полицейских, поэтому сопротивление нарушения было очень оперативно нейтрализовано. Инцидент случился на озере Увильды, где браконьер в компании друзей рыбачил при помощи сетей.

Как рассказал агентству «Урал-Пресс-Информ» начальник отдела рыбоохраны Челябинской области Владимир Борисов, не исключено, что преступник недолго пробудет на свободе - скоро тот же суд будет рассматривать его дело о браконьерстве.