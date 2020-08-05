Экоактивисты готовятся к пикету «Челябинск против выбросов». Минэкологии рассказывает, как много сделано

Экоактивисты готовятся к проведению пикета «Челябинск против выбросов», который запланирован на десятое августа. Минэкологии региона докладывает, как много за последнее время сделано для улучшения экологической обстановки на Южном Урале.

Общественники не согласны, считают, что проблемы у Челябинска и области есть, и большие. Пикет они собираются провести поближе к власти - местом проведения мирной акции протеста против загрязнения атмосферы выбрана площадка на бульваре Славы напротив здания областного правительства. Пикетировать защитники экологии собираются в промежутке между полуднем и восемью часами вечера. Точное время станет известно позднее.

Целью пикета является, по словам его организаторов - представителей челябинского «Яблока» - обратить внимание региональных властей на проблемы с реализацией национального проекта «Экология», не допустить дальнейших экологических нарушений и добиться, чтобы нарушители не оставались безнаказанными.

Председатель челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков призвал всех жителей южноуральской столицы присоединиться к акции. Он заявил, что обстановка с загрязнением атмосферного воздуха в регионе с каждым днем становится все хуже.

«Систематически поступают жалобы от горожан о том, что им нечем дышать. Доходит до того, что люди уезжают в другой район города, чтобы просто подышать свежим воздухом», - отметил Ярослав Щербаков.

Соорганизаторами пикета являются общественные движения «Вредные выбросы» и «Стоп ГОК». Решение о проведении акции экоактивисты приняли на круглом столе, посвященном проблемам экологии.

Министерство экологии Челябинской области, узнав о намерении партии «Яблоко» организовать пикет, рассказало о проводимых мероприятиях, призванных улучшить экологическую ситуацию на Южном Урале, включая его столицу.

Замминистра экологии региона Виталий Безруков в своем телеграм-канале сообщил, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер, областное правительство и министерство экологии совместными усилиями проводят масштабную работу по снижению нагрузки на воздух в крупных городах Южного Урала, которую оказывают промышленные предприятия.

Виталий Безруков заявил, что «за несколько лет для экологии Южного Урала сделано больше, чем за последнее десятилетие».

«Начиная с 2019 года, в Челябинске и Магнитогорске реализуются комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология»», - напомнил замминистра.

Также он сообщил, что в 2019 году заключены четырехсторонние соглашения между минприроды России, Росприроднадзором, правительством Челябинской области и рядом промышленных предприятий, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ за счет модернизации производства, внедрения наилучших доступных технологий.

«Также соглашениями предусмотрены мероприятия по созданию автоматизированных систем контроля промышленных выбросов и мониторинга качества атмосферного воздуха», - отметил Виталий Безруков.

Участниками соглашений стали девять промышленных предприятий Челябинска: ПАО «Мечел» (ПАО «ЧМК» и ООО «Мечел-Кокс»), АО «ЧЭМК», ПАО «ЧЦЗ», ПАО «ЧТПЗ», ПАО «ЧКПЗ», ООО «Промрекльтивация», филиал ООО «Завод Техно», ЗАО «Минплита».

Кроме того, в соглашениях участвуют шесть предприятий Магнитогорска: ПАО «ММК», ООО «Механоремонтный комплекс», РАР «ММК-Метиз», ООО «Магнитогорский Цементно-огнеупорный завод», ООО «Огнеупор», ООО «Шлаксервис».

Срок реализации мероприятий - 2019-2024 годы. По словам Виталия Безрукова, в настоящее время предприятия уже реализовали ряд мер, предусмотренных соглашениями. Например, ООО «Мечел - Кокс» выполнил техническое перевооружение бензольного отделения с закрытием цикла воды конечного охлаждения коксового газа в цехе улавливания №1; техническое перевооружение коксовой батареи №8 с заменой двух газосборников.

Челябинский филиал ООО «Завод ТЕХНО» модернизировал технологическое оборудование участка «Дожиг ваграночных газов» технологической линии №3. На ЗАО «Завод Минплита» модернизирована система газоочистки камеры полимеризации технической линии №2; ликвидирован склад щебня порфирит общей площадью 150 квадратных метров.

ПАО «ЧТПЗ» выполнена консервация установки сжигания масло-эмульсионных стоков. ПАО «ММК» запущена в работу аглофабрика №5, выведена из работы аглофабрика №4.

В 2019 году разработан проект территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды на территории региона (ТСН) как составной части государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды.

«Реализация проекта ТСН запланирована в 2020-2022 годах. Проект подразумевает создание единого центра сбора и обработки данных с государственной, территориальной и локальных систем наблюдений; дооснащение территориальных стационарных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха; создание «сигнальной» системы наблюдений», - сообщил Виталий Безруков.

Основными целями создаваемого центра сбора и обработки данных являются автоматизация сбора данных, поступающих со всех доступных на территории Челябинской области средств наблюдений за состоянием воздуха. Это стационарные посты Росгидромета, ОГКУ «ЦЭМ», регионального Роспотребнадзора, передвижные лаборатории контроля качества воздуха, локальные системы наблюдений предприятий, датчики сигнальной сети наблюдений, установленные на границах санитарно-защитных зон предприятий.

Кроме того, центр позволит оперативно обрабатывать и анализировать данные наблюдений, обеспечит хранение всех видов данных и результаты их обработки.

«Благодаря реализации этого проекта населению области, органам власти будет обеспечено предоставление своевременной и полной информации, характеризующей качество атмосферного воздуха на территории Челябинской области», - заявил Виталий Безруков.

А дышать последние дни в Челябинске действительно тяжело. Плохо пахнет не всегда – резкий химический запах появляется «наплывами», вечером это ощущается сильнее. Ветер приносит его в раскрытые окна горожан; настигает вредный для здоровья (в это время болит голова) «аромат» челябинцев и на улицах. На периодически появляющийся химический запах жалуются и жители Коркино.

Напомним, в Челябинске все первые дни августа действовал режим НМУ. Объявлены неблагоприятные метеорологические условия были также в Коркино и Сатке.