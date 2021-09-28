Финальный этап зарыбления: в акваторию Магнитогорского водохранилища выпустили 200 тысяч молодых сазанов

В Магнитогорске (Челябинская область) состоялся финальный этап зарыбления водохранилища, в акваторию которого - в районе мостового переезда «Казачья переправа» - выпустили около двухсот тысяч молодых сазанов.

В зарыблении водоема приняли участие представители Нижне-Обского территориального управления Росрыболовства, представители министерства сельского хозяйства региона, государственный инспектор отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, представители управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Магнитогорска, представители лаборатории охраны окружающей среды и цеха водоснабжения ПАО «ММК».

Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов общей численностью 797 тысяч 467 экземпляров молоди сазана проводится с 2018 года в рамках проекта «ПАО «ММК». ЦВС. Реконструкция системы оборотного водоснабжения ПАО ММК» с расширением резервуара-охладителя».

В ноябре 2018 года в акватории Магнитогорского водохранилища был пущен в работу комплекс гидротехнического сооружения, включающего в себя разделительную дамбу, - это крупнейший природоохранный проект ПАО «ММК». Он предусматривал не только возведение гидротехнического сооружения, но и выполнение компенсационных мероприятий, направленных на восстановление биологических ресурсов реки Урал, а также высадку зеленых насаждений (ива шаровидная и сирень венгерская) по всей длине дамбы.

Мероприятия, направленные на сохранение биоразнообразия, осуществляются на основании договора на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, заключенного с Нижнеобским территориальным управлением Росрыболовства (одним из его существенных условий является выпуск водных биоресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения), в соответствии с планом искусственного воспроизводства водных биоресурсов, утвержденным управлением.

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», именно Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства, а также Госрыбцентр определили видовой состав рыб. Первоначально рассматривали выпуск особо ценных видов, включающих в себя чир, муксун, стерлядь. Но были сомнения в том, что эти виды приживутся в силу того, что исторически они здесь не водились. Поэтому «наука» настояла на том, чтобы зарыбление было произведено сазаном, так как он является «аборигеном» водного объекта - реки Урал.

Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов было рассчитано на четыре этапа. В 2018 году состоялся первый этап зарыбления. Тогда в акваторию Магнитогорского водохранилища было выпущено 204 тысячи экземпляров молоди сазана. В мае 2019 года реализовали второй этап зарыбления, выпустив 202 тысячи экземпляров молоди сазана. В третий этап зарыбления, который состоялся в сентябре прошлого года, было выпущено 206 тысяч экземпляров молоди сазана. И вот - завершающий этап.

Гидробиологические наблюдения, проведенные в Магнитогорском водохранилище в 2020-2021 годах, подтвердили высокие показатели развития зоопланктона и зообентоса. Таким образом, по мнению специалистов, условия для нагула сазанов можно признать благоприятными.

По результатам проведенных контрольных обловов и опросных данных, численность сазана в Магнитогорском водохранилище высокая. Показатели выживаемости и темпов роста сазанов, выпущенных в 2018-2020 годах, выше нормативных.