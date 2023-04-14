Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода

Жители Челябинска жалуются на окутавшую город едкую дымку, запах гари и примешивающийся к ней запах сероводорода.

«Центр окутала белая дымка, время 20:09, заводы работают на полную мощь к вечеру», - пишет Наталья Ш. в группе «Вредные выбросы г. Челябинск».

«Страшно представить, что ждёт летом в жару, уже сейчас кашель у всех», - переживает Татьяна М.

«Кроме гари всю ночь пахло серой. Северо-запад», - отмечает Анна Ф.

По данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха уровень концентрации вредных веществ в воздухе областного центра не превышает норму.

По данным Челябинского Гидрометцентра, 12 апреля в Челябинске отмечены шесть случаев превышения ПДКмр вредных веществ в воздухе: четыре случая по фториду водорода (максимальная концентрация - 2,2 ПДКмр - зафиксирована в Металлургическом районе), один случай - по сероводороду в 1,1 раза и два случая -по формальдегиду (в 1,3 и 1,4 раза в Металлургическом районе).

Накануне минэкологии области предупреждало челябинцев о возможном появлении дымки и запаха гари в связи с возникающими ландшафтными пожарами в пределах и за пределами города.

Накануне огнеборцы тушили камыш вдоль береговой линии в районе п. Западный (Сосновский район). Угрозы населенному пункту нет, но дым от горения разносит сильный ветер, сообщает ГУ МЧС области.

Огнеборцы работали на тушении ландшафтного пожара и еще около одного населенного пункта Сосновского района - около п. Трубный.

По данным ГУ лесами области, накануне на территории Красноармейского участковое лесничества обнаружен лесной пожар на площади 15,9 га. Причина - халатные действия при сварочных работах на приусадебном участке.

Ландшафтный пожар (лесной фонд 0,3 га) произошел на территории Увельского лесхоза. В четверг к 20 часам удалось его локализовать.

Напомним, с 12 апреля, на территории региона установлен особый противопожарный режим. Запрещено разведение любого вида огня, а также посещение лесов и природных территорий.